Известная украинская певица Соня Кей насмешила кадрами-превью с новой фотосессии

Племянница знаменитой певицы решила связать себя с той же профессией, что и сама Ротару. Причем молодая девушка не забывает о поклонниках, поэтому часто устраивает тематические съемки.

Не так давно Соня представила уже готовые фото, однако теперь решила вспомнить, как фотосессия проходила на самом деле и что за моменты заставили ее неловко посмеяться над собой.

Соня хотела изобразить страсть и кокетство на некоторых кадрах, однако получилось это у нее далеко не сразу, что и рассмешило девушку, когда она увидела себя и свои неловкие попытки со стороны:

«Когда хочешь быть секси-кошечкой, но что-то пошло не так».

Впрочем, конечный результат фотосессии поклонникам очень даже понравился и они поспешили похвалить девушку за кадры, показанные в Инстаграмм.

Ранее Соня решила продемонстрировать поклонникам, в какой яркой компании провела день. На фото певица позировала рядом со своим мужем, хоккеистом Олегом Петровым, а также фотографом, продюсером и визажистом. Судя по всему, дело происходило за кадрами каких-то съемок.

Напомним, "обновленная" племянница Софии Ротару в экстра-мини потрясла видом на прогулке в Киеве.

Как сообщала Politeka, племянница Ротару с новой прической и во всем черном впечатлила внешностью.

Также Politeka писала, что племянница Ротару решилась на изменение внешности, теперь совсем другая.