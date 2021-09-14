Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, засвітила особняк бабусі
Відомий артистка живе в розкішному котеджі, розташованому в 22 км від Києва в околицях Конча Заспи, передає Politeka.net. Площа особняка Ротару становить близько 300 квадратних метрів.
Внучка приїхала в гості до бабусі з США, де зараз живе, навчається і працює.
Дівчина засвітила в своїх сторіс розкішний сад Софії Михайлівни. На території можна помітити "біляву" крихітку - улюбленця Соні, яку вона випустила погуляти. Собачка породи Бішон фрізе пройшлася між рослинами, притягуючи до себе погляд.
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Крім того, на прогулянку і випустили пухнастого красивого кота.
Також внучка Ротару зняла, що росте в саду.
Зазначимо, триповерховий будинок Софії Ротару має панорамні вікна і високими стелями. Особняк побудований з дерев'яних колод, які були куплені у Фінляндії. Зруб утеплили зовнішнім облицюванням.
На території особняка є і гостьовий будиночок, альтанка і приміщення для інвентарю.
Рідні та близькі Софії Ротару по можливості відвідують красиве місце, де відпочивають душею.
Відомо, що в період локдауна артистка жила там.
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