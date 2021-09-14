Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, засветила особняк бабушки
Известная артистка живет в роскошном коттедже, расположенном в 22 км от Киева в окрестностях Конча Заспы, передает Politeka.net. Площадь особняка Ротару составляет около 300 квадратных метров.
Внучка приехала в гости к бабушке из США, где сейчас живет, учится и работает.
Девушка засветила в своих сторис роскошный сад Софии Михайловны. На территории можно заметить "белокурую" малышку - любимца Сони, которую она выпустила погулять. Собачка породы Бишон фризе прошлась между растениями, притягивая к себе взгляд.
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Кроме того, на прогулку и выпустили пушистого красивого кота.
Также внучка Ротару засняла, что растет в саду.
Отметим, трехэтажный дом Софии Ротару имеет панорамные окна и высокими потолками. Особняк построен из деревянных колод, которые были куплены в Финляндии. Сруб утеплили внешней облицовкой.
На территории особняка есть и гостевой домик, беседка и помещение для инвентаря.
Родные и близкие Софии Ротару по возможности посещают красивое место, где отдыхают душой.
Известно, что в период локдауна артистка жила там.
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