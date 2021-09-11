Единственный сын легендарной певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко поделился кадрами ужасной трагедии

Как пишет Politeka.net, единственный сын легендарной певицы Софии Ротару от брака с музыкантом Анатолием Евдокименко 51-летний Руслан Евдокименко, который является успешным музыкальным продюсером, активно ведет свою страницу в Instagram, где делится различными фотографиями и видео.

На этот раз Евдокименко решил почтить память погибших граждан США в результате самого масштабного в истории теракта, который организовала исламская организация "Аль-Каида". Тогда погибло 2996 человек, а почти 6000 получило травмы.

Единственный сын Софии Ротару опубликовал кадры трагедии, которая всколыхнула весь мир.

"Невозможно забыть...", - написал Руслан Евдокименко.

Как известно, 19 террористов-смертников захватили четыре пассажирских авиалайнера. Так, два из них влетели в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один врезался в здание Пентагона, а еще один должен был атаковать Белый Дом. Ответственность за содеянное взял на себя лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, которого в 2011 году американские спецслужбы нашли и убили в Пакистане.

Ранее Politeka писала, что единственный сын Софии Ротару похвастался интересным днем в Киеве: "Ого! Наконец...".

Напомним, что София Ротару рядом с сыном удивила скромной внешностью в обычной жизни: бейсболка и хвостик.

A еще Politeka сообщала, что Руслана на месте масштабной трагедии задела украинцев: "Вечная память...".