Син відомої української співачки Софії Ротару, Руслан Євдокименко, показав, як проводить час у Києві

Руслан Євдокієнко народився в родині легендарної артистки та її чоловіка музиканта Анатолія Євдокименка, передає Politeka.net.

Чоловік Ротару помер у 2002 році. За словами співачки, вона довго не могла прийти до тями від горя. Тоді артистці дуже допоміг син, який став "змушувати" маму виходити на роботу.

Зараз Руслан став "правою рукою" Софії Михайлівни, допомагаючи їй у всіх справах.

При цьому син Ротару розвиває свої соцмережі. Зараз на його Instagram підписані 13,4 тисячі користувачів мережі.

У новому пості Євдокименко показав, як провів час у Києві в компанії друзів. На фото були відображені мотоцикли.

"Прекрасний день у колі друзів! 😎 ✌ ️ ",- написав Руслан.

За чотири години публікація зібрала понад 500 лайків і багато коментарів.

"Позитивного дня з друзями і відмінного настрою!", "Ого! Нарешті ваша стихія..!) ", "Я тебе Руслан вітаю🙌 радий тебе бачити. Це де ти знаходишся ?", "👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Руслан Євдокименко також батько двох талановитих дітей - дочка Софія будує кар'єру в модельному бізнесі, а син Руслан - став музикантом.

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