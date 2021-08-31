Українська легендарна виконавиця Софія Ротару з'явилася в компанії єдиного сина, Руслана Євдокименка

Руслан Євдокименко після смерті батька став єдиною опорою для своєї матері, передає Politeka.net. Зараз чоловік допомагає легендарній співачці в справах, і по можливості публікує знімки з нею. Фото розлітаються по соцмережах, а фанати неодноразово їх згадують.

Так, в одному з акаунтів опублікували архівне фото, на якому артистка, посміхаючись, притулилася до плеча сина.

Обидва були в сонцезахисних окулярах і бейсболках. Примітно, що знаменитість зробила звичайний хвостик, здивувавши скромним виглядом у звичайному житті.

"Нехай день принесе тільки добрі вісті... нехай все хороше буде з Вами весь день!",- написали автори поста.

За дві години публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів. Зазначимо, що позначку "Подобається" поставила співачка зі свого офіційного акаунту.

"Які ви гарні🔥 🔥❤️"," вічна молодість ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏вас любимо в будь-якому образі раді за Вас", " радості!Щастя!Нескінченної Молодості!- Вам і вашій родині!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Клас👍👍👍👍👍👍💕💕💕💕", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Руслан Євдокименко народився у шлюбі української легенди і музиканта Анатолія Євдокименка в 1970 році. Останній помер в 2002 році, після цього зірка так і не наважилася побудувати нові відносини.

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