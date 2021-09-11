Відома українська співачка Руслана Лижичко вшанувала пам’ять загиблих унаслідок терористичних актів

Як пише Politeka.net, 48-річна українська співачка Руслана Лижичко, яка перемогла на Євробаченні у 2004 році, активно розвиває свою сторінку в Instagram. Цього разу виконавиця вирішила вшанувати пам’ять громадян США, які загинули 11 вересня 2001 року унаслідок серії скоординованих терористичних атак ісламістської організації "Аль-Каїда". Тоді загинуло 2996 осіб, а ще 6000 отримали поранення.

Так, співачка з квітами прийшла до Національного меморіалу та музею 11 вересня в Нью-Йорку, щоб вшанувати пам’ять загиблих. Руслана написала емоційний пост, у якому провела паралель між подіями 11 вересня 2001 року та гібридною війною на Сході України.

"Після цих страшних подій людство чи не вперше чітко усвідомило, що людське життя може бути відібране волею якогось божевільного схибленого параноїка. І чи не це сьогодні відбувається на сході нашої країни?!", - написала Лижичко.

Так, 11 вересня, який прийнято вважати Днем боротьби з тероризмом, Руслана вшановує пам’ять усіх, хто загинув внаслідок терористичних актів.

"Вічна пам'ять всім невинно загиблим внаслідок терористичних дій 🙏🏻", - написала співачка.

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