Єдиний син культової співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко розповів шанувальникам про інцидент на рибалці

Як пише Politeka.net, єдиний син легендарної співачки Софії Ротару від шлюбу із музикантом Анатолієм Євдокименко 51-річний Руслан Євдокименко побудував успішну кар'єру музичного продюсера.

У своєму Instagram Євдокименко часто радує шанувальників різними світлинами та відео й розповідає подробиці особистого життя. Цього разу в stories син Софії Михайлівної поділився з шанувальниками кадрами із недільної риболовлі та показав шанувальникам улов.

Окрім цього, на рибалці із Євдокименком стався небезпечний інцидент. Він став свідком, як достатньо велика чорна змія пожирала жабу. Музичному продюсеру навіть вдалося сфотографувати напад.

Рaніше Politeka писaлa, що син Софії Ротару застав маму в хвилюючий момент, такою її ніхто не бачить: "За хвилину до...".

Нагадаємо, що невістка Ротару показала, як проводить час з дорослою дочкою: "Дуже красиві дівчата".

A ще Politeka повідомлялa, що Могилевська показала "помолоділу" Ротару і пококетувала з Шевченком, зайнявши місце Осадчої: яскраві кадри.