Єдиний син культової співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко розповів шанувальникам про інцидент на рибалці
Як пише Politeka.net, єдиний син легендарної співачки Софії Ротару від шлюбу із музикантом Анатолієм Євдокименко 51-річний Руслан Євдокименко побудував успішну кар'єру музичного продюсера.
У своєму Instagram Євдокименко часто радує шанувальників різними світлинами та відео й розповідає подробиці особистого життя. Цього разу в stories син Софії Михайлівної поділився з шанувальниками кадрами із недільної риболовлі та показав шанувальникам улов.
Окрім цього, на рибалці із Євдокименком стався небезпечний інцидент. Він став свідком, як достатньо велика чорна змія пожирала жабу. Музичному продюсеру навіть вдалося сфотографувати напад.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Стихія накрила Київ, затоплені метро і вулиці: кадри з місця події
У Міносвіти озвучили графік канікул на 2021-2022 рік, що відомо: «перехід на дистанційне навчання...»
Відома співачка пішла з життя в лікарні, врятувати не вдалося: "Cподіваємося, вона знайде мир і спокій"
НП з поїздом "Укрзалізниці": з колії зійшло одразу чотири вагони, інші рейси затримуються
Рaніше Politeka писaлa, що син Софії Ротару застав маму в хвилюючий момент, такою її ніхто не бачить: "За хвилину до...".
Нагадаємо, що невістка Ротару показала, як проводить час з дорослою дочкою: "Дуже красиві дівчата".
A ще Politeka повідомлялa, що Могилевська показала "помолоділу" Ротару і пококетувала з Шевченком, зайнявши місце Осадчої: яскраві кадри.