Невестка культовой украинской певицы Софии Ротару показала себя за обедом с детьми

Как известно, Ротару воспитала единственного сына – Руслана Евдокименко. Он стал успешным музыкальным продюсером, который может похвастаться хорошей карьерой. Вместе со своей женой Светланой Руслан вырастил двоих детей – Софию и Анатолия.

Сейчас они оба живут в США. Соня учится в Нью-Йорке и пробует себя в роли модели и актрисы. В свою очередь, Анатолий занялся музыкой, и уже известен как ди-джей.

Из-за того, что семейство живет на разных континентах, встречаются они редко. Однако, в последнее время родные Ротару стали публиковать больше совместных кадров. Как сообщает Politeka.net, на этот раз невестка певицы показала, как обедала со своими детьми.

Свелана снимала на видео семейный обед в ресторане. При этом сначала можно было заметить, что Анатолий что-то возмущенно объясняет сестре, активно жестикулируя руками. Выглядел он при этом очень сердитым.

Однако, когда молодые люди заметили камеру, они оба начали улыбаться и приветливо махать руками зрителям. Светлана, заметив перемену настроения у детей, тоже начала улыбаться.

Напомним, в роскошном саду Софии Ротару под Киевом засняли белокурую малышку.

Как сообщала Politeka, внучка Софии Ротару прокатила маму по осеннему Киеву на кабриолете.

Также Politeka писала, что 74-летняя Ротару в компании невестки и внучки повеселилась от души в Италии.