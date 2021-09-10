Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, тезка своей знаменитой бабушки Софии Ротару, похвасталась развлечениями в украинской столице

Так, 20-летняя красотка, которая, как известно, учится и живет в Нью-Йорке, приехала в Киев в гости к родителям. Девушка с мамой (невесткой Ротару Светланой) решили устроить себе яркую прогулку и хорошенько насладиться бабьим летом. Для этого женщины, по всей видимости, арендовали кабриолет.

Соответствующие кадры Евдокименко опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Соня предстала на переднем пассажирском сидении авто с откидным верхом, будучи в белом топе и рубашке нараспашку серого цвета, на плечи красотка накинула светлую кофту.

Мама девушки, супруга единственного сына Софии Михайловны Руслана, сидела за рулем, в кремовом плаще. Также вместе с блондинками на кабриолете прокатился их питомец, собачка породы бишон фризе.

"Прекрасные теплые деньки!", - подписала кадры Соня.

Отметим, внучка Ротару переехала в Нью-Йорк пару лет назад из Лондона, где окончила два класса старшей школы. Сейчас она обучается дизайнерскому ремеслу в «Парсонс». Кроме учебы Соня активно ведет свой бьюти-блог, а также делится кадрами из личной жизни, в том числе в ее ленте стал частенько появляться ее жених-миллионер Денис Жаданов.

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