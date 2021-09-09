Известная модель и блогер Соня Евдокименко показала свою подтянутую фигуру в центре Киева
Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Девушка также является моделью и начинающей исполнительницей. Она учится на дизайнера в Нью-Йорке, однако до конца сентября живет вместе со своей семьей в Украине. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз модель опубликовала новые фотографии на своей странице. Как известно, у себя в Инстаграм модель часто показывает, как занимается спортом. На кадре Соня в микро-топе розового оттенка показывает свой подтянутый пресс. Она гуляет со своей собакой по имени Джимми по центру Киева.
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