Внучка Софии Ротару Соня засветила кадры из роскошного особняка в Конче Заспе

Как сообщает Politeka.net, юная внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз в сторис девушка показала кадр, который сделала стоя внутри роскошного семейного особняка семьи Ротару под Киевом.

На фотографии Соня позирует в стильном наряде с короткой юбкой, которая оголила стройные ножки. Рядом на поводке стоит очаровательный белый песик – любимец всей семьи. Соня в сторис также поделилась своими планами на день – съемка, студия, ланч и лекция. Кроме того, девушка, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала, что сейчас она на дистанционном обучении.

Что касается особняка, то выглядит он действительно очень красиво и дорого, впрочем, по некоторым данным, его стоимость составляет не менее миллиона долларов, так что иначе быть не может. На кадре, который показала Соня, можно увидеть, просторную светлую комнату с интересной отделкой стены, с дорогой мебелью и колонной посредине.

Напомним, Внучка Ротару засветила своего кучерявого красавчика в автомобиле: кадры.

Как сообщала Politeka, Внучка Софии Ротару расстегнула кофту, едва не засветив лишнее: "Молодость должна открывать двери".

Также Politeka писала, что Внучка Софии Ротару в стильном образе похвасталась своим гардеробом: "Как и вся семья...".