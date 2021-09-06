20-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая учится и живет в США, впечатлила видом на прогулке по городу

Как пишет Politeka.net, в свои 20 лет Евдокименко уже успела попробовать себя во многих сферах. Она пробовала петь и даже выпустила клип. Также София пробовала себя в качестве блогера и модели.

Свой Инстаграм Евдокименко ведет особенно тщательно. Каждое ее фото – это подобранный лук и яркие красочные локации. В сети красотке всегда делают комплименты по поводу ее безупречного вкуса. На свежем фото Соня предстала в очень пикантном виде. Она выбрала оригинальные джинсы и черную кофточку, которую оставила застегнутой лишь на одну пуговицу. На фото модель едва не засветила лишнего.

«Городской режим включен», - подписала фото девушка.

В комментариях Соне оставили массу комплиментов.

«Да, молодость должна открывать двери, их в жизни будет много! Удачи, София!», «Красавица», «Какая милая», «Стильно выглядишь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Соня Евдокименко в легком платье на бретельках засветилась рядом с родным братом: "В это воскресенье...".

Ранее Politeka писала, что Соня Евдокименко в стильном наряде похвасталась своим гардеробом: "Как и вся семья...".

A еще Politeka сообщала, что Соня Евдокименко засветила своего "малыша" в красивом автомобиле: "Джимми уже готов!".