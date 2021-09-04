20-річна внучка Софія Ротару Соня Євдокименко викликає не менший інтерес у публіки, ніж її легендарна бабуся

Дівчина отримала ім'я на її честь і успадкувала від Софії Ротару кращі риси. Соня працює в модельному бізнесі з юних років, пробує себе в якості співачки і зустрічається з мільйонером, пише Politeka.net.

Дівчина давно славиться своїми стильними луками і бездоганним смаком і не упускає можливості покрасуватися на яскравих фото, щоб продемонструвати свою досконалу фігуру.

Влітку Соня з родичами і коханими подорожувала по Італії, а зараз приїхала на батьківщину в Україну.

На нових фото дівчина здалася на прогулянці в лісі. Вона виїхала на червоному джипі разом з домашнім улюбленцем - собачкою породи Бішон фрізе на прізвисько Джиммі.

На Соні була надіта широка футболка білого кольору. Дівчина залишила довге світле волосся розпущеним. На її обличчі був легкий макіяж, що підкреслює природну красу і молодість внучки знаменитої співачки.

"Знайдіть час, щоб зайнятися справами для душі❤️", - написала красуня.

"Джиммі вже готовий!",- відповіли їй в коментарях.

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