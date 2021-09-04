20-летняя внучка София Ротару Соня Евдокименко вызывает не меньший интерес у публики, чем ее легендарная бабушка
Девушка получила имя в ее честь и унаследовала от Софии Ротару лучшие черты . Соня работает в модельном бизнесе с юных лет, пробует себя в качестве певицы и встречается с миллионером, пишет Politeka.net.
Девушка давно славится своими стильными луками и безупречным вкусом и не упускает возможности покрасоваться на ярких фото, чтобы продемонстрировать свою совершенную фигуру.
Летом Соня с родственниками и возлюбленными путешествовала по Италии, а сейчас приехала на родину в Украину.
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На новых фото девушка показалась на прогулке в лесу. Она выехала на красном джипе вместе с домашним любимцем - собачкой породы Бишон фризе по кличке Джимми.
На Соне была надета широкая футболка белого цвета. Девушка оставила длинные светлые волосы распущенными. На ее лице был легкий макияж, подчеркивающий естественную красоту и молодость внучки знаменитой певицы.
«Найдите время, чтобы заняться делами для души ❤️», - написала красотка.
"Джимми уже готов!", - ответили ей в комментариях.
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