20-летняя внучка София Ротару Соня Евдокименко вызывает не меньший интерес у публики, чем ее легендарная бабушка

Девушка получила имя в ее честь и унаследовала от Софии Ротару лучшие черты . Соня работает в модельном бизнесе с юных лет, пробует себя в качестве певицы и встречается с миллионером, пишет Politeka.net.

Девушка давно славится своими стильными луками и безупречным вкусом и не упускает возможности покрасоваться на ярких фото, чтобы продемонстрировать свою совершенную фигуру.

Летом Соня с родственниками и возлюбленными путешествовала по Италии, а сейчас приехала на родину в Украину.

На новых фото девушка показалась на прогулке в лесу. Она выехала на красном джипе вместе с домашним любимцем - собачкой породы Бишон фризе по кличке Джимми.

На Соне была надета широкая футболка белого цвета. Девушка оставила длинные светлые волосы распущенными. На ее лице был легкий макияж, подчеркивающий естественную красоту и молодость внучки знаменитой певицы.

«Найдите время, чтобы заняться делами для души ❤️», - написала красотка.

"Джимми уже готов!", - ответили ей в комментариях.

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