Внучка Софії Ротару і популярна модель Соня Євдокименко поділилася новим стильним фото

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є відомою моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Зараз дівчина живе в Італії. Однак дівчина вчиться в Нью-Йорку, і вже у вересні вона відправиться туди. Модель активно веде соціальні мережі і ділиться моментами зі свого життя з шанувальниками.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Соня Євдокименко поділилася новими фото. На знімках дівчина в джинсах-кльош, білій блузці і чорному піджаку. Соня славиться стилем і часто показує модні наряди. Такий образ відмінно підійде як для прогулянки, так і для навчання.

"Приналежності для гардероба

Які вони у вас? Три моїх головних обов'язкових предмета гардероба:

* Відмінна пара джинсів

* Чудовий блейзер.

* Базова біла футболка ", розповіла модель.

Шанувальники засипали дівчину приємними словами в коментарях: "неможлива Краса👏 🔥", "Ви дуже красива", "Завжди милуюся! Красуня красуня, як і вся сім'я".

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