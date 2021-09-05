Внучка Софії Ротару і популярна модель Соня Євдокименко поділилася новим стильним фото
Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є відомою моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Зараз дівчина живе в Італії. Однак дівчина вчиться в Нью-Йорку, і вже у вересні вона відправиться туди. Модель активно веде соціальні мережі і ділиться моментами зі свого життя з шанувальниками.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Соня Євдокименко поділилася новими фото. На знімках дівчина в джинсах-кльош, білій блузці і чорному піджаку. Соня славиться стилем і часто показує модні наряди. Такий образ відмінно підійде як для прогулянки, так і для навчання.
"Приналежності для гардероба
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Які вони у вас? Три моїх головних обов'язкових предмета гардероба:
* Відмінна пара джинсів
* Чудовий блейзер.
* Базова біла футболка ", розповіла модель.
Шанувальники засипали дівчину приємними словами в коментарях: "неможлива Краса👏 🔥", "Ви дуже красива", "Завжди милуюся! Красуня красуня, як і вся сім'я".
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