20-летняя внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась фотографиями со своим родным братом

Как пишет Politeka.net, 20-летняя внучка культовой певицы Софии Ротару Соня Евдокименко живет и учится в Нью-Йорке. Девушка мечтает о карьере модели и актрисы, поэтому активно над этим работает. К тому же, Соня активно развивает свою страницу в Instagram, где часто делится с поклонниками подробностями личной жизни.

На этот раз девушка устроила рубрику "Вопрос-ответ" в stories и активно отвечает на вопросы. Так, поклонники поинтересовались, когда будет новый влог из Италии, где девушка отдыхает с родителями, братом и бабушкой. Евдокименко ответила, что влог стоит ждать "в это воскресенье" и опубликовала красивую фотографию, на которой девушка чуть приспустила бретельки легкого платья.

Кроме этого, Евдокименко показала своего старшего брата Анатолия, который занимается музыкой. Он уже несколько лет выступает как диджей SHMN.

24-летний парень как раз работал над записью нового трека.

Как видим, единственный сын Софии Ротару Руслан Евдокименко назвал своих детей в честь мамы и отца – Софией и Анатолием. Напомним, что муж Ротару Анатолий Евдокименко, который руководил ансамблем "Червона рута", умер в 2002 году.

Ранее Politeka писала, что 74-летняя Ротару в компании невестки и внучки повеселилась от души в Италии: "София Михайловна, ну как всегда!".

Напомним, что жена единственного сына Софии Ротару показала стильный образ на отдыхе в Италии: "Вы красавица".

A еще Politeka сообщала, что внучка Ротару в крохотном топе раскрыла свои ближайшие планы: "предчувствую осень...".