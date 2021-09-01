Молода внучка культової української співачки Софії Ротару показала елегантний образ і підняла цікаву тему
20-річна Соня Євдокименко зараз живе і навчається в Нью-Йорку. Двушка мріє стати моделлю і актрисою, і вже починає робити перші кроки в цих напрямках. Крім того, Соня активно веде свою сторінку в Instagram, регулярно радуючи передплатників свіжим контентом.
Як повідомляє Politeka.net, цього разу внучка Ротару поділилася атмосферним фото, на якому продемонструвала свою жіночність і елегантність. Так, на фото Соня сидить в розкішному атласному платті з запахом відтінку «кава з молоком». Глибоке декольте і коротка спідниця дозволяють дівчина продемонструвати всі достоїнства своєї засмаглою фігурки.
Євдокименко вміло підкреслила свою природну красу макіяжем в нюдових відтінках, а волосся залишила розпущеним. Родзинкою її образу стали великі золоті прикраси.
У такому вигляді Соня позує в напівтемному приміщенні з цегляними стінами. За її спиною можна побачити частину якоїсь експозиції.
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"Якщо б ви могли провести ніч у музеї, який музей ви б вибрали?",- поцікавилася дівчина.
Під постом поставила лайк її зіркова бабуся-Софія Ротару.
Шанувальники Соні теж оцінили публікацію.
"Вау, милашка", "Вайб ракета", "Люблю", - пишуть люди.
Нагадаємо, внучка Ротару в крихітному топі розкрила свої найближчі плани.
Як повідомляла Politeka, внучка Софії Ротару в мініатюрному топі вразила гнучкістю на тренуванні.
Також Politeka писала, що внучка Ротару в топі нарозхрист вийшла на прогулянку з мамою-блондинкою.