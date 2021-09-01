Молода внучка культової української співачки Софії Ротару показала елегантний образ і підняла цікаву тему

20-річна Соня Євдокименко зараз живе і навчається в Нью-Йорку. Двушка мріє стати моделлю і актрисою, і вже починає робити перші кроки в цих напрямках. Крім того, Соня активно веде свою сторінку в Instagram, регулярно радуючи передплатників свіжим контентом.

Як повідомляє Politeka.net, цього разу внучка Ротару поділилася атмосферним фото, на якому продемонструвала свою жіночність і елегантність. Так, на фото Соня сидить в розкішному атласному платті з запахом відтінку «кава з молоком». Глибоке декольте і коротка спідниця дозволяють дівчина продемонструвати всі достоїнства своєї засмаглою фігурки.

Євдокименко вміло підкреслила свою природну красу макіяжем в нюдових відтінках, а волосся залишила розпущеним. Родзинкою її образу стали великі золоті прикраси.

У такому вигляді Соня позує в напівтемному приміщенні з цегляними стінами. За її спиною можна побачити частину якоїсь експозиції.

"Якщо б ви могли провести ніч у музеї, який музей ви б вибрали?",- поцікавилася дівчина.

Під постом поставила лайк її зіркова бабуся-Софія Ротару.

Шанувальники Соні теж оцінили публікацію.

"Вау, милашка", "Вайб ракета", "Люблю", - пишуть люди.

Нагадаємо, внучка Ротару в крихітному топі розкрила свої найближчі плани.

Як повідомляла Politeka, внучка Софії Ротару в мініатюрному топі вразила гнучкістю на тренуванні.

Також Politeka писала, що внучка Ротару в топі нарозхрист вийшла на прогулянку з мамою-блондинкою.