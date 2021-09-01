Невістка легендарної артистки Софії Ротару Світлана Євдокименко показала фото з відпочинку в Італії
Як передає Politeka.net, Софія Ротару відома як легендарна артистка радянської та української естради. У неї є єдиний син - Руслан Євдокименко. У нього є дружина - Світлана, і двоє дітей - Софія і Анатолій. Невістка Софії Ротару Світлана активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками кадрами з особистого життя.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Світлана поділилася новим фото. Як відомо, нещодавно вона та її діти - Соня Євдокименко та Анатолій Євдокименко були на відпочинку в Італії. На знімку вона знаходиться на відпочинку в Італії. На ній довге бежеве плаття з квітковими візерунками. Також свій образ Світлана доповнила сумкою і сонцезахисними окулярами.
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Шанувальники засипали невістку Софії Ротару Світлану приємними словами в коментарях: "Ви красуня", "Дуже стильно", "Прекрасна Світлана".
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