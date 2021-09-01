Невестка легендарной артистки Софии Ротару Светлана Евдокименко показала фото с отдыха в Италии

Как передает Politeka.net, София Ротару известна как легендарная артистка советской и украинской эстрады. У неё есть единственный сын - Руслан Евдокименко. У него есть жена - Светлана, и двое детей - София и Анатолий. Невестка Софии Ротару Светлана активно ведет социальные сети и делится с поклонниками кадрами из личной жизни.

На этот раз на своей странице в Инстаграм Светлана поделилась новым фото. Как известно, недавно она и её дети - Соня Евдокименко и Анатолий Евдокименко были на отдыхе в Италии. На снимке она находится на отдыхе в Италии. На ней длинное бежевое платье с цветочными узорами. Также свой образ Светлана дополнила сумкой и солнцезащитными очками.

Поклонники засыпали невестку Софии Ротару Светлану приятными словами в комментариях: "Вы красавица", "Очень стильно", "Прекрасная Светлана".

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