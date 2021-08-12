Сестра легендарной артистки Софии Ротару Аурика Ротару прошлась по красной дорожке и восхитила видом певца Виктора Павлика

Как передает Politeka.net, Аурика Ротару является известной украинской певицей. Также она известна как младшая сестра артистки Софии Ротару. Аурелия начала выступать в Черновицкой филармонии, после чего она гастролировала по всей Украине со своими сестрами.

Как известно, недавно состоялось мероприятие в честь нового телевизионного сезона на канале "Украина", на нем присутствовало множество звезд украинского шоу-бизнеса. На этот раз один из судей нового шоу "Співають всі" Виктор Павлик выложил видео в Инстаграм-сториз. Он запечатлил сестру Софии Ротару - Аурику Ротару. Она идет по красной дорожке в черном платье с полупрозрачной вставкой. Она машет в камеру Виктора Павлика и здоровается с ним.

Также известный украинский артист поделился фотографией с Аурикой Ротару, Ольгой Цибульской, Виктором и Александром Павликом.

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