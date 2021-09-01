Модель і внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе на березі море і заговорила про закінчення літа

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є відомою моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Зараз дівчина живе в Італії. Однак дівчина вчиться в Нью-Йорку, і вже у вересні вона відправиться туди. Модель активно веде соціальні мережі і ділиться моментами зі свого життя з шанувальниками.

Цього разу на Соня Євдокименко поділилася новими фотографіями на своїй сторінці в Instagram. На знімках дівчина сидить на березі курортного міста Портофіно, Італія. Модель в мікро-топі кольору фуксія і широких брюках в леопардовому забарвленні.

"Насолоджуюся останнім днем літа і передчуваю осінь в Нью-Йорку", - розповіла внучка Софії Ротару.

Шанувальники моделі засипали її приємними словами: "Ви прекрасні!", "Як завжди прекрасна", "До чого ж види😍 нагадують Ялту", "Моя улюблена".

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