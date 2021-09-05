Внучка Софии Ротару и популярная модель Соня Евдокименко поделилась новым стильным фото
Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является известной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Сейчас девушка живет в Италии. Однако девушка учится в Нью-Йорке, и уже в сентябре она отправится туда. Модель активно ведет социальные сети и делится моментами из своей жизни с поклонниками.
На этот раз на своей странице в Инстаграм Соня Евдокименко поделилась новыми фото. На снимках девушка в джинсах-клеш, белой блузке и черном пиджаке. Соня славится стилем и часто показывает модные наряды. Такой образ отлично подойдет как для прогулки, так и для учебы.
"Принадлежности для гардероба
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Какие они у вас? Три моих главных обязательных предмета гардероба:
• Отличная пара джинсов
• Великолепный блейзер.
• Базовая белая футболка ", рассказала модель.
Поклонники засыпали девушку приятными словами в комментариях: "Невозможная красота👏🔥", "Вы очень красивая", "Всегда любуюсь! Красавица красавица, как и вся семья".
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