Внучка Софии Ротару и популярная модель Соня Евдокименко поделилась новым стильным фото

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является известной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Сейчас девушка живет в Италии. Однако девушка учится в Нью-Йорке, и уже в сентябре она отправится туда. Модель активно ведет социальные сети и делится моментами из своей жизни с поклонниками.

На этот раз на своей странице в Инстаграм Соня Евдокименко поделилась новыми фото. На снимках девушка в джинсах-клеш, белой блузке и черном пиджаке. Соня славится стилем и часто показывает модные наряды. Такой образ отлично подойдет как для прогулки, так и для учебы.

"Принадлежности для гардероба

Какие они у вас? Три моих главных обязательных предмета гардероба:

• Отличная пара джинсов

• Великолепный блейзер.

• Базовая белая футболка ", рассказала модель.

Поклонники засыпали девушку приятными словами в комментариях: "Невозможная красота👏🔥", "Вы очень красивая", "Всегда любуюсь! Красавица красавица, как и вся семья".

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