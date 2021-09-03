Молодая внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко впечатлила стройными загорелыми ножками
Как передает Politeka.net, 20-летняя начинающая певица и модель уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке. Кроме этого, Соня активно ведет свой блог, где делится с поклонниками подробностями личной жизни, бьюти-секретиками и стильными фотосессиями. Стоит отметить, что каждое фото звезды – это тщательно продуманный образ и место.
На свежих кадрах Евдокименко позировала на диване в расслабленной позе. Красотка развалилась на подушках, демонстрируя стройные ножки в очень коротком платье.
«Досуг. В окружении зелени, ярких цветов и моды», - подписала фото девушка.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.
«Супер», «Очень красиво», «Такая модная», «Ножки загляденье», «Лучшая», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что, несмотря на юный возраст, у Евдокименко уже есть состоятельный жених.
Напомним, что Соня Евдокименко в мини-топе раскрыла свои планы: "Предвкушаю осень...".
Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко с мамой зажгли прямо в салоне машины: кадры веселья.
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