20-річна Соня Євдокименко разом з мамою Світланою показали, як розважаються в автомобілі

Як пише Politeka.net, у Софії Ротару є єдиний син-Руслан Євдокименко. Руслан одружився на красуні Світлані, яка йому народила двох дітей - Софію та Анатолія. Внучка Ротару живе і вчиться в Нью-Йорку, США, де вже себе пробує в якості співачки, йдучи по стопах легендарної бабусі. Красуня також активно веде сторінку в Instagram, де за дівчиною стежать десятки тисяч фанатів.

І ось, в новому сторіс Соня показала, як проводить час з мамою. Дівчата сиділи в автомобілі, слухали музику і ритмічно танцювали.

"Always grooving", - написала Соня під кадрами в сторіс Instagram, поставивши смайлик з посмішкою і мовою і червоне сердечко.

Фанати не змогли оцінити публікацію Євдокименка або написати коментарі, адже в розділі сторіс немає подібних інструментів для взаємодії.

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