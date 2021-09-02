20-летняя Соня Евдокименко вместе с мамой Светланой показали, как развлекаются в автомобиле

Как пишет Politeka.net, у Софии Ротару есть единственный сын - Руслан Евдокименко. Руслан женился на красотке Светлане, которая ему родила двоих детей - Софию и Анатолия. Внучка Ротару живет и учится в Нью-Йорке, США, где уже себя пробует в качестве певицы, идя по стопам легендарной бабушки. Красотка также активно ведет страничку в Инстаграм, где за девушкой следят десятки тысяч фанатов.

И вот, в новом сторис Соня показала, как проводит время с мамой. Девушки сидели в автомобиле, слушали музыку и ритмично танцевали.

"Always grooving", - написала Соня под кадрами в сторис Инстаграм, поставив смайлик с улыбкой и языком и красное сердечко.

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