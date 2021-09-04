20-річна внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася світлинами зі своїм рідним братом

Як пише Politeka.net, 20-річна онучка культової співачки Софії Ротару Соня Євдокименко живе та навчається в Нью-Йорку. Дівчина мріє про кар’єру моделі та акторки, тому активно над цим працює. До того ж, Соня активно розвиває свою сторінку в Instagram, де часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя.

Цього разу дівчина влаштувала рубрику "Питання-відповідь" у stories та активно відповідає на запитання. Так, шанувальники поцікавилися, коли буде новий влог з Італії, де дівчина відпочиває з батьками, братом та бабусею. Євдокименко відповіла, що влог варто очікувати "у цю неділю" та опублікувала красиву світлину, на якій дівчина трохи приспустила бретельки легенького плаття.

Окрім цього, Євдокименко показала свого старшого брата Анатолія, який займається музикою. Він вже декілька років виступає як діджей SHMN.

24-річний хлопець якраз працював над записом нового треку.

Як бачимо, єдиний син Софії Ротару Руслан Євдокименко назвав своїх дітей в честь мами та батька – Софією та Анатолієм. Нагадаємо, що чоловік Ротару Анатолій Євдокименко, який керував ансамблем "Червона рута", помер у 2002 році.

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Нагадаємо, що дружина єдиного сина Софії Ротару показала стильний образ на відпочинку в Італії: "Ви красуня".

A ще Politeka повідомлялa, що внучка Ротару в крихітному топі розкрила свої найближчі плани: "Передчуваю осінь...".