Известная модель и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко засветила в автомобиле своего любимчика
Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является известной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Сейчас девушка живет в Италии. Однако девушка учится в Нью-Йорке, и уже в сентябре она отправится туда. Модель активно ведет социальные сети и делится моментами из своей жизни с поклонниками.
На этот раз Соня опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, девушка отправится на учебу в Нью-Йорк только в конце сентября и пока учится дистанционно. Это время она проводит вместе с семьей в Украине. На кадрах она показывает себя и подмигивает зрителям в камеру.
После этого она переводит камеру на своего любимчика - собаку по имени Джимми.
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Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз этого не предусматривает.
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