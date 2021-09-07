Известная модель и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко засветила в автомобиле своего любимчика

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является известной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Сейчас девушка живет в Италии. Однако девушка учится в Нью-Йорке, и уже в сентябре она отправится туда. Модель активно ведет социальные сети и делится моментами из своей жизни с поклонниками.

На этот раз Соня опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, девушка отправится на учебу в Нью-Йорк только в конце сентября и пока учится дистанционно. Это время она проводит вместе с семьей в Украине. На кадрах она показывает себя и подмигивает зрителям в камеру.

После этого она переводит камеру на своего любимчика - собаку по имени Джимми.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз этого не предусматривает.

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