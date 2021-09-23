Единственный сын легендарной певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал самым дорогих людей в жизни

Как пишет Politeka.net, 51-летний Руслан Евдокименко является единственным сыном легенды украинского шоу-биза Софии Ротару. Руслан женат на красотке Светлане, которая ему родила двоих детей - Софию и Анатолия. Красавчик активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с украинцами всем интересным.

В этот раз Руслан не показывал себя, а опубликовал фотографию Софии и Анатолия. Они позировали вместе, улыбаясь на камеру.

"Смысл жизни", - написал лаконично Руслан, добавив теги на Софию и Анатолия.

Соня сразу прокомментировала фотографию, поставив красное сердечко. Анатолий тоже не заставил долго ждать, поступив как сестра.

Фанаты, а также двоюродная сестра Руслана певица Соня Кей, поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Прекрасное фото", "Какие они красивые", "Ничто так не радует сердце родителей, как счастье их взрослых детей. Красивые, умные, талантливые у Вас со Светланой дети! Пусть они будут счастливы!", "Добрый день ! Хорошего вам настроения", "Это точно, какие они симпатичные".

Напомним, единственный сын Софии Ротару обнародовал фото мамы в свадебном платье

Также Politeka сообщала, что единственный сын Софии Ротару зацепил украинцев обращением

А еще Politeka писала, что единственный сын Софии Ротару заговорил об огромной трагедии



