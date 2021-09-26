Российская телеведущая Ангелина Вовк рассказала, почему перестала общаться с Аллой Борисовной Пугачевой

Ранее две знаменитости водили дружбу, они часто общались, бывали друг у друга в гостях, поздравляли с праздниками. Однако из-за некрасивого поступка Примадонны на одном из фестивалей, их дороги разошлись раз и навсегда.

Об этом Ангелина Вовк решила рассказать в программе «Секрет на миллион» в эфире одного из российских телеканалов.

По ее словам, всё случилось во время трансляции фестиваля «Песня года», куда Ангелину Вовк и Евгения Меньшова пригласили.

Однако уже на самом мероприятии их с Меньшовым отстранили от работы, так и не допустив на сцену. Вовк уверенна, что к этому приложила руку сама Пугачева.

«Все было сделано для того, чтобы с нами расстаться. Нам никто не позвонил, никто не извинился, это было чье-то желание с нами расстаться», — говорит Вовк в беседе.

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