Единственный сын и продюсер легендарной певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал себя на мотоцикле и поделился воспоминаниями о лете
Как передает Politeka.net, Руслан Евдокименко является сыном легендарной певицы Софии Ротару. Также он прославился как её продюсер. У Руслана есть жена - Светлана, и двое детей - сын Анатолий, которого назвали в честь дедушки и дочь - Соня.
На этот раз Руслан Евдокименко опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На черно-белом снимке он в шлеме показал себя на огромном мотоцикле в движении. Также, он решил поделиться воспоминаниями о прошедшем лете.
"Лето было быстрое, но яркое!", - подметил сын Ротару.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Евгения Власова ошеломила желанием уйти из "Танців з зірками" после конфликта: "Ничего не держит"
Жена продюсера "Квартал 95" впечатлила формами, прикрывшись цветами: "Огонь-девочка"
Экс-ВИА Гра Мейхер в прозрачном платье впечатлила позой: "Но ведь как красиво падает..."
Оскорбившая Ротару Ангелина Вовк рассказал о подлом поступке Пугачевой: "Никто не извинился"
Поклонники оставили несколько комментариев, где дополнили Руслана Евдокименко воспоминаниями о лете: "А у меня лето прошло в работе не заметил как оно раз и лето ушло", "-Ой, что это так быстро пролетело? -А, это лето. Оно тут каждый год пролетает", "Очень, ух, эмоции...".
Ранее сообщалось, единственный сын Софии Ротару с близкими устроил торжество в Киеве: "В кругу верных..."
Также, единственный сын Софии Ротару обнародовал фото мамы в свадебном платье: "Есть вечная любовь"
Politeka рассказывала, единственный сын Ротару показал самых дорогих людей в жизни, фото: "Пусть они будут счастливы!"