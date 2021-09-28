Единственный сын и продюсер легендарной певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал себя на мотоцикле и поделился воспоминаниями о лете

Как передает Politeka.net, Руслан Евдокименко является сыном легендарной певицы Софии Ротару. Также он прославился как её продюсер. У Руслана есть жена - Светлана, и двое детей - сын Анатолий, которого назвали в честь дедушки и дочь - Соня.

На этот раз Руслан Евдокименко опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На черно-белом снимке он в шлеме показал себя на огромном мотоцикле в движении. Также, он решил поделиться воспоминаниями о прошедшем лете.

"Лето было быстрое, но яркое!", - подметил сын Ротару.

Поклонники оставили несколько комментариев, где дополнили Руслана Евдокименко воспоминаниями о лете: "А у меня лето прошло в работе не заметил как оно раз и лето ушло", "-Ой, что это так быстро пролетело? -А, это лето. Оно тут каждый год пролетает", "Очень, ух, эмоции...".

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