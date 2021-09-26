51-летний сын Софии Ротару Руслан Евдокименко показал себя с множеством друзей
Как пишет Politeka.net, Руслан Евдокименко является единственным сыном 74-летней Софии Ротару. У Руслана есть двое детей - София и Анатолий. У сына Ротару есть двоюродная сестра Соня Кей, которая является популярной певицей в Украине. Евдокименко любит мотоциклы и часто делится своим увлечением с фанатами в социальной сети Инстаграм.
На новом фото, которое оставил Руслан в блоге, сын Ротару был среди множества других мужчин. Как можно понять, это участники байкерского клуба, в котором состоит Евдокименко. Группа фотографировалась на фоне памятника основателям Киева.
"Прекрасный День рождения нашего Клуба в кругу верных и близких друзей", - написал Руслан под фотографией.
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Дочь Евдокименко Соня сразу прокомментировала фото, поставив три смайлика в очках.
Фанаты, включая двоюродную сестру, поставили более сотни лайков.
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