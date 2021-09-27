Певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной артистки Софии Ротару, показала, как начинает свое утро

Как пишет Politeka.net, 20-летняя Соня Евдокименко живет и учится в Нью-Йорке, США. Девушка уже начала пробовать себя в качестве модели и певицы, пойдя по стопам легендарной бабушки. Внучка Ротару также активно снимает влоги, показывая, как проводит время с женихом-миллионером, а еще ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным.

На новом снимке, которое Соня добавила в сторис Инстаграм, девушка была в спортивном костюме, сидя в спортзале перед зеркалом. Евдокименко была почти в шпагате, демонстрируя свою растяжку на фото.

"Доброе утро", - написала над фото Соня.

На втором кадре Евдокименко уже гуляла по улице. Соня надела стильные очки. Внучка Ротару улыбалась, сделав губы "бантиком".

"Счастливый понедельник", - написала Соня.

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