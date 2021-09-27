Популярная модель и внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поразила похудевшими формами на новых фото

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является известной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Всё лето она отдыхала в разных странах и жила в Украине, и теперь она вернулась в Нью-Йорк, где продолжит учебу на дизайнера.

Так, на этот раз Соня Евдокименко поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах модель позирует на камеру в широких джинсах с высокой талией, розовом микро-топе и вязаной кофте небесно-голубого цвета. Свой образ внучка Ротару дополнила серой сумкой и белыми кроссовками.

"Включен городской режим", — подписала фото Соня Евдокименко.

Поклонники оставили множество приятных комментариев для модели, и обратили внимание на то, что внучка Ротару еще больше похудела: "Нежная красавица", "Красивая", "Очень нежно", "Красотка", "Прекрасна, как всегда", "Скажите, пожалуйста, какой у вас рост и вес?", "Ух ты", "Красотулька".

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