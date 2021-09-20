Соня Евдокименко показала, как занимается йогой, порадовав фанатов
Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко является внучкой легенды украинского шоу-бизнеса Софии Ротару. Красотка живет и учится в США, а также делает первые шаги в модельном бизнесе. Девушка не забывает и об Инстаграм, где активно развивает свой блог, делясь многим интересным.
Красотка решила в этот раз поговорить с фанатами, отвечая на их вопросы.
"Выкладывайте почаще свои упражнения", - написал один из фолловеров.
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Соня в ответ поделилась видео, на котором сидела на коврике для занятий, надев штаны и узкий топик. Красотка практиковала йогу, как можно понять.
"Возможно ли развивать интуицию?", - спросил второй фанат.
"При желании все можно", - ответила красотка.
Также Соня добавила фото, на котором гуляла по городу. Красотка надела уже белый топик и серые штаны.
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