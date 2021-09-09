Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась новым видео, появившись с женихом-миллионером

Как пишет Politeka.net, 20-летняя Соня живет, учится и работает в Нью-Йорке, США. У красотки уже появился жених-миллионер, который старше нее на 12 лет. Избранника Евдокименко зовут Денис Жданов. Он предприниматель, который попадал в рейтинги Форбс. Соня в Инстаграм решила показать, как проводит время с Денисом в Италии.

На кадрах Евдокименко гуляла вместе с избранником. Парочка развлекалась, ездила на авто, сидели вместе и выпивали вино.

"Тосканские Каникулы!

Новый влог уже на канале. Ссылка в профиле", - написала Соня.

Фанаты посмотрели более 2 тысяч раз видео и написали комментарии:

"Как всегда супер", "Вы видите щенка, путешествуете пешком и "мужчина всегда по телефону" - это самое интересное", "Люблю".

Напомним, внучка Софии Ротару в стильном образе похвасталась своим гардеробом

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