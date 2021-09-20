Юная внучка культовой украинской певицы Софии Ротару показала крупным планом, как выглядит ее лицо без лишней косметики
Как пишет Politeka.net, 20-летняя Соня Евдокименко порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм.
Так, девушка опубликовала новое фото, которое стало весьма красноречивым доказательством ее естественной красоты. На портретном снимке лицо Евдокименко запечатлено крупным планом. Девушка решила показать себя с минимумом косметики, а также засветила часть своего рутинного ухода за кожей лица.
Соня использовала специальные патчи под глаза. По признанию самой девушки, эту бьюти-находку она сделала недавно, однако теперь активно использует, чтобы делать кожу свежее.
На фото красотка выглядит очень свежо и натурально.
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Добавим, что сейчас 20-летняя Соня живет в Майами со своим бойфрендом – 31-летним миллионером Денисом Жадановым. Внучка Ротару мечтает стать моделью и актрисой, а также учится в нью-йоркском Parsons For Design.
Это лето Соня провела с родителями и возлюбленным в Европе. Во время поездки она провела время еще и со звездной бабушкой.
Напомним, внучка Софии Ротару впечатлила подтянутой фигуркой, показав мастер-класс по йоге.
Как сообщала Politeka, внучка Ротару кардинально сменила имидж.
Также Politeka писала, что невестка Ротару засветила, как ведут себя на людях ее внук и внучка, кадры.