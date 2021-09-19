Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко кардинально сменила образ и показала его в сети
Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Девушка также является моделью и начинающей исполнительницей. Она учится на дизайнера в Нью-Йорке, однако до конца сентября живет вместе со своей семьей в Украине.
На этот раз Соня Евдокименко поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Как видно по кадрам, модель сделала себе новую стрижку. И теперь её длинные локоны сменились на челку под каре и удлиненные пряди. Стоит отметить, что обычно Соня Евдокименко красуется с минимальным количеством макияжа и предпочитает натуральную красоту, однако на этот раз её украшает якркий макияж.
"Балетная ночь", - подписала фото модель.
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Также, она показала свой вечерный образ. На ней черный костюм оверсайз с удлиненными брюками и черным пиджаком.
Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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