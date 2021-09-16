Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, показала свое лето в Италии

Соня Евдокименко с детства занимается развитием модельной карьеры, сообщает Politeka.net. Сейчас красотка учится на дизайнера в США, но летом она решила отдохнуть в Европе. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Красотка отправилась в Италию со своим бойфрендом Денисом Жадановым. Известно, что последний занимается предпринимательством, и даже попадал в рейтинги Форбс.

Девушка опубликовала кадры совместного, и не только, времяпрепровождения в своем Инстаграм.

На кадрах красотка блистает в разных нарядах, прогуливаясь по итальянским улочкам в деревне Позитано.

Также внучка Ротару показала, как ухаживает за собой, чем занимается в свободное время.

"Когда в Позитано 🤍...

Итальянские каникулы часть 2 🤍", - написала Евдокименко.

"⚡️🤍🤍🤍⚡️😍⚡️", - прокомментировала одна из пользовательниц сети.

Отметим, Соня Евдокиенко с детства занималась не только модельной карьерой, но и танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала.

Не так давно красотка записала несколько песен, но сейчас она больше снимается для разных фотосессий, и ведет свои блоги в Инстаграм и Ютуб.

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