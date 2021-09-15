Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, показала себя на постели
София-младшая активно развивает свой микроблог в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Девушка часто принимает участие в разных фотосессиях, а кадрами делится в аккаунте.
Красотка часто показывает в Сети, как занимается спортом, отчего ее фигура вызывает много похвалы.
В новом посте в Инстаграм внучка Ротару позировала в шелковом платье на тонких бретельках и с глубоким вырезом. Красотка легла на постель, а сверху положила букет из крупных цветов.
Снимок из новой фотосессии получился очень нежным.
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"🤍", - написала София.
За два часа публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
"Красивая💖Нежная💗Люблю💞Хорошего дня💕", "😍😍😍😍😍", "❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Стоит отметить, что сейчас на страницу внучки Ротару подписаны 164 тысячи пользователей сети.
Примечательно, что Соня Евдокименко родилась 30 мая 2001 года в Киеве. С детства она росла очень талантливой, занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала.
Параллельно с этим внучка Ротару строила карьеру в модельном бизнесе. В школьном возрасте Соня стала лицом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.
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