Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, показала себя на постели

София-младшая активно развивает свой микроблог в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Девушка часто принимает участие в разных фотосессиях, а кадрами делится в аккаунте.

Красотка часто показывает в Сети, как занимается спортом, отчего ее фигура вызывает много похвалы.

В новом посте в Инстаграм внучка Ротару позировала в шелковом платье на тонких бретельках и с глубоким вырезом. Красотка легла на постель, а сверху положила букет из крупных цветов.

Снимок из новой фотосессии получился очень нежным.

"🤍", - написала София.

За два часа публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Красивая💖Нежная💗Люблю💞Хорошего дня💕", "😍😍😍😍😍", "❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что сейчас на страницу внучки Ротару подписаны 164 тысячи пользователей сети.

Примечательно, что Соня Евдокименко родилась 30 мая 2001 года в Киеве. С детства она росла очень талантливой, занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала.

Параллельно с этим внучка Ротару строила карьеру в модельном бизнесе. В школьном возрасте Соня стала лицом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

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