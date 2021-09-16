Соня Евдокименко показала стильный образ для ночной прогулки

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко является внучкой легендарной певицы Софии Ротару. Красотка сейчас учится в Нью-Йорке, США, и делает первые шаги в шоу-бизнесе, пробуя себя в качестве певицы и модели. Также у внучки Ротару есть богатый жених-миллионер, который старше ее на 12 лет. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис красотка показала, как гуляла в белом платье платье в горошек. Красотка стояла на фоне надписи ELLE20.

"О прошлой ночи", - подписала Соня фотографию.

На втором фото красотка была в кофте и мини, сидя на деревянной опоре.

"Пейзажная аллея", - подписала геолокацию в Киеве Соня.

На последнем сторис Евдокименко уже шла, а сзади можно увидеть маму красотки - Светлану.

"Сегодня утром самая милая Светлана Евдокименко", - написала Соня.

Напомним, в роскошном саду Софии Ротару под Киевом засняли белокурую малышку

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