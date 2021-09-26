Внучка легендарной певицы Софии Ротару и известная модель Соня Евдокименко покинула Украину и засветилась с женихом-миллионером в Нью-Йорке

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является известной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Всё лето она отдыхала в разных странах и жила в Украине, и теперь она вернулась в Нью-Йорк, где продолжит учебу на дизайнера.

На этот раз Соня Евдокименко опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, модель активно занимается спортом, а именно йогой. Также она часто показывает, как правильно выполнять упражнения и поддерживать тело в тонусе.

Также, Соня Евдокименко засветилась со своим женихом-миллионером Денисом Жадановым, который входит в список Forbes в списке "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

"Обратно в Украину. Начинаем наше утро правильно", - рассказала Соня Евдокименко.

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