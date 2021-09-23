Юная внучка культовой украинской певицы Софии Ротару засветила кадры семейного застолья
Как пишет Politeka.net, 20-летняя Соня Евдокименко порадовала поклонников новым видео на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть ролик - проскролльте вниз)
«День Из Жизни», - коротко подписала девушка ролик.
«Классные видео💜 такое летнее настроение после просмотра) жаль только, что ты не снимала раньше( такого контента очень не хватало», - отреагировали фолловеры на увиденное.
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Как известно, Соня Евдокименко живет и учится в США, а также делает первые шаги в модельном бизнесе. Находит девушка время и для семьи. С родителями, братом и легендарной бабушкой она проводит праздники, а также отпуск.
В новом ролике Соня поделилась фрагментами своего летнего отдыха в солнечной итальянской Тоскане. Она запечатлела прогулки на велосипеде, море, обзор местных достопримечательностей, а также как с родителями и бабушкой они собрались за общим столом и подняли бокалы.
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