Племянница легендарной артистки Софии Ротару, певица Соня Кей поделилась архивными фото родителей

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

Соня Кей – дочь сестры Софии Ротару Лидии и бизнесмена Сергея Хлябича. В браке они прожили более 40 лет. Сергей Хлябич скоропостижно скончался 24 марта 2020 года. Он только вернулся из Израиля, где успешно лечился от онкологии. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

«Сегодня мои родители отмечали бы день свадьбы», - написала Соня 21 сентября 2021 года.

Певица показала архивное фото родителей. Как известно, они познакомились во время совместной работы в ансамбле Черемош, где Хлябич играл на гитаре и был вокалистом, а позже стал художественным руководителем коллектива.

Пара поженилась в 1979 году и Сергей Хлябич ушел из музыки и занялся бизнесом.

«Это была настоящая большая любовь», - отметила Соня Хлябич.

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