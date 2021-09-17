Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, покорила стильным луком

Соня Кей сейчас занимается развитием сольной карьеры, сообщает Politeka.net. При этом начинающая звезда активно ведет свой Инстаграм, где предстает в самых разных образах.

В этот раз Соня примерила стильный лук в черном цвете. Звезда надела топик, косуху и джинсы с дырками на коленях. Завершили образ аккуратная сумочка и кроссовки.

Племянница Ротару восхищала стройной фигурой и ухоженной внешностью.

В таком виде девушка позировала на фоне Мариинского дворца в Киеве, однако подписала она снимок шуткой: "У себя на даче 😂".

За полчаса публикация собрала более 100 лайков и немного комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️", "вау 💓", "Пусть сегодня все удается и гармонично складывается! ⚡💥💣☄️😍💖🔥💋", "Солнышко какая же ты невероятная ты, как всегда ❤️❤️❤️ замечательная красавица", - написали пользователи сети.

Отметим, Соня Хлябич родилась в музыкальной семье - отец, Сергей, был художественным руководителем ансамбля "Черемош", в котором пела ее мама, Лидия Ротару.

Несмотря на именитых родственников, София захотела строить карьеру самостоятельно.

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