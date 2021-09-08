Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая является племянницей Софии Ротару, впечатлила яркой фотосессией

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 30-летняя певица опубликовала фото, на котором позировала в одном боди и белых кроссовках. Соня присела на носочках кроссовок, приняв очень необычную позу. Ее ноги в этот момент напряглись, в результате чего поклонники смогли насладиться видом стройных подкачанных ножек артистки. Изюминки образу добавила прическа звезды.

«Единственные наши ограничения – те, что живут в нашем разуме», - подписала фото звезда.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Красотка наша», «Вау», «Это прям очень красиво», «Шикарна. Крашыха. Я влюбилась. Вай», «Гордость родителей», «Ничего себе», «Кайф», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Соня Кей – дочка Лидии Ротару. Девушка росла в легендарной семье, поэтому ее будущее во многом было предрешено. Сейчас красотка занимается сольной карьерой, выпуская клипы и новые песни. Недавно Соня Кей вышла замуж.

Напомним, что Соня Кей решилась на смену имиджа, не узнать: "Новая я".

А еще Politeka сообщала, что Соня Кей оригинально украсила лицо: "Какие блестящие".

Также Politeka писала, что Соня Кей с новой прической впечатлила видом: "Вай, королева красоты".