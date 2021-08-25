Не тільки з чоловіком

Відома українська співачка Соня Кей показала незвичайне фото зі своїм чоловіком

Зіркова племінниця Софії Ротару поділилася милим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Соня вирішила продемонструвати шанувальникам, в якій яскравій компанії провела день. На фото співачка позувала поруч зі своїм чоловіком, хокеїстом Олегом Петровим, а також фотографом, продюсером і візажистом. Судячи з усього, справа відбувалася за кадрами якихось зйомок.

На знімку Соня постала в бежевій водолазці з зухвалим принтом, і з помітним макіяжем. Однак найдивнішою родзинкою її образу стали численні стікери у вигляді панд, які співачка наклеїла собі на обличчя.

"Сьогодні був крутий день. Спасибі", - підписала фото Соня.

Її шанувальники тут же відреагували на цю публікацію, засипавши зірку лайками.

"Які ви всі красиві і яскраві і блискучі", "так, супер", "які красиві", якийсь тут Олег Євгенович красивий))) або мені здається?", - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, що Соня Кей і Олег Петров зіграли скромне весілля в колі найближчих людей минулого літа.

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