Не только с мужем

Известная украинская певица Соня Кей показала необычное фото со своим мужем

Звездная племянница Софии Ротару поделилась милым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Соня решила продемонстрировать поклонникам, в какой яркой компании провела день. На фото певица позировала рядом со своим мужем, хоккеистом Олегом Петровым, а также фотографом, продюсером и визажистом. Судя по всему, дело происходило за кадрами каких-то съемок.

На снимке Соня предстала в бежевой водолазке с дерзким принтом, и с броским макияжем. Однако самой странной изюминкой ее образа стали многочисленные стикеры в виде панд, которые певица наклеила себе на лицо.

«Сегодня был крутой день. Спасибо», - подписала фото Соня.

Ее поклонники тут же отреагировали на эту публикацию, засыпав звезду лайками.

«Какие вы все красивые и яркие и блестящие», «Да, супер», «Какие красивые», «какой-то здесь Олег Евгеньевич красивый))) или мне кажется?», - пишут люди в комментариях.

Напомним, что Соня Кей и Олег Петров сыграли скромную свадьбу в кругу самых близких людей прошлым летом.

Напомним, "обновленная" племянница Софии Ротару в экстра-мини потрясла видом на прогулке в Киеве.

Как сообщала Politeka, племянница Ротару с новой прической и во всем черном впечатлила внешностью.

Также Politeka писала, что племянница Ротару решилась на изменение внешности, теперь совсем другая.