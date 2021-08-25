Известная украинская певица Соня Кей показала необычное фото со своим мужем
Звездная племянница Софии Ротару поделилась милым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Соня решила продемонстрировать поклонникам, в какой яркой компании провела день. На фото певица позировала рядом со своим мужем, хоккеистом Олегом Петровым, а также фотографом, продюсером и визажистом. Судя по всему, дело происходило за кадрами каких-то съемок.
На снимке Соня предстала в бежевой водолазке с дерзким принтом, и с броским макияжем. Однако самой странной изюминкой ее образа стали многочисленные стикеры в виде панд, которые певица наклеила себе на лицо.
«Сегодня был крутой день. Спасибо», - подписала фото Соня.
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Ее поклонники тут же отреагировали на эту публикацию, засыпав звезду лайками.
«Какие вы все красивые и яркие и блестящие», «Да, супер», «Какие красивые», «какой-то здесь Олег Евгеньевич красивый))) или мне кажется?», - пишут люди в комментариях.
Напомним, что Соня Кей и Олег Петров сыграли скромную свадьбу в кругу самых близких людей прошлым летом.
Напомним, "обновленная" племянница Софии Ротару в экстра-мини потрясла видом на прогулке в Киеве.
Как сообщала Politeka, племянница Ротару с новой прической и во всем черном впечатлила внешностью.
Также Politeka писала, что племянница Ротару решилась на изменение внешности, теперь совсем другая.