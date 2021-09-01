Родная сестра Софии Ротару 70-летняя Лидия недавно боролась с коронавирусом

Как пишет Politeka.net, 70-летняя Лидия Ротару родилась в селе Маршинцы в Черновицкой области. Как и сестры, София и Аурика, Лидия Ротару прекрасно поет. Она была солисткой Черновицкого ВИА "Черемош", ездила с концертами по всему союзу, однако в 1979 году вышла замуж за бизнесмена Сергея Хлябича.

В 1990 году у них родилась дочь Соня и Лидия Михайловна решила покинуть сцену ради семьи.

Недавно дочь сестры Софии Ротару Соня, которая также поет под псевдонимом Sonya Key, дала откровенное интервью журналу "Viva!", в котором впервые рассказала о смерти отца и болезни матери Лидии.

Певица призналась, что очень тяжело переживала смерть отца Сергея Хлябича. По словам Сони, она до сих пор переслушивает его аудиосообщение и перечитывает смс.

Когда Sonya Key была в глубокой депрессии ее всколыхнула еще и известие о заболевании мамы на коронавирус. В тот день они с мужем праздновали его День рождения в Херсоне, однако сразу отправились в Черновцы, когда узнали.

"Врачи сказали, что состояние тяжелое, и нам надо надеяться на чудо, что шансы 50 на 50. Когда я узнала об этом, ревела очень долго, но понимала, что должна быть сильной для мамы и не показывать ему свои настоящие эмоции", - рассказывает дочь Лидии Ротару.

Совместными усилиями Сони с мужем и врачей Лидии Михайловне удалось побороть болезнь. К счастью, сейчас она чувствует себя хорошо.

Ранее Politeka писала, что племянница Ротару необычно украсила лицо, засветив, с кем провела день: "Какие блестящие".

Напомним, что София Ротару рядом с сыном удивила скромной внешностью в обычной жизни: бейсболка и хвостик.

A еще Politeka сообщала, что единственный сын Софии Ротару стал свидетелем жестокого нападения успел сделать фото.