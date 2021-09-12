Восходящая звезда украинского шоу-биза Соня Кей, племянница легенды эстрады Софии Ротару, показала себя на неудачных съемках
Как пишет Politeka.net, племянница Ротару не так давно вышла замуж за хоккеиста. Красотка активно занимается творчеством и даже была номинантом на "Прорыв года" по версии "Золотая жар-птица". Певица активно ведет социальные сети, где подогревает интерес к своему творчеству и радует эффектными образами.
В этот раз Соня решила показать, как проходила фотосессия. Красотка стояла в шортах, а в руках держала ремень с них, которым играла. Но у девушки не очень получалось и больше было похоже на конфуз, что сама племянница Ротару признала.
"Когда хочешь быть соблазнительной кошечкой, но что-то пошло не так", - написала Соня.
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На втором сторис девушка уже присела, позируя для фотографий.
"Ну а тут уже другое дело", - написала Соня.
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